40 bin dolarlık saati böyle çaldılar

Bakırköy'de 40 bin dolar değerindeki kol saatini satmak isteyen kişiyi alıcı gibi davranıp kiraladıkları ofise çağıran ve dolandırıcılık yöntemiyle saati çalan 2 şüpheli tutuklandı.

16 Aralık 2025 Salı
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki T.Y.D.'nin (23) 5 Aralık'ta 40 bin dolar değerindeki saatinin, satmak için gittiği ofiste çalındığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kiraladıkları ofise mağduru çağıran şüphelinin arkasını önceden deldikleri dolaba saati koyduğunu, daha sonra dışarıdaki şüphelinin "sigara içilmez" tablosuyla üzerini kapattıkları oyuktan saati alarak kaçtığını tespit etti.

Güvenlik kameraları üzerinden kimlik bilgileri tespit edilen zanlılardan Y.Ç. (54) İstanbul'da, C.E. (50) ise Balıkesir'de yakalandı.

Zanlılar, emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin duvarda asılı "sigara içilmez" tabelasını kaldırarak arkasındaki oyuktan kol saatini aldığı, daha sonra tabloyu tekrar asarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

