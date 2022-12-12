40 bin Müslüman Türk katledilmişti! Yunan vahşeti: Bunu dünyaya anlatacağız

TTK Başkanlığı, Ankara Üniversitesi ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği iş birliğinde TTK Konferans Salonu'nda "Yunan İsyanı ve Vahşet: Tripoliçe Katliamı" konulu panel düzenlendi.

Konuşma yapan TTK Başkanı Çetin, kurumun, Türk tarihini bilimsel yöntemlerle araştırmaya çalışsa da Türkiye'ye yönelik karalama kampanyaları, iftiralar ve bilimsellikten uzak söylemler geliştirildiğini belirterek, "Bunlara yıllardır cevap verdik, veriyoruz. Kurumumuz bugüne kadar 2 bin 100 kitap, yaklaşık 10 bin makale yayımladı." diye konuştu.

Çetin, Tripoliçe Katliamı'nı anlatan "Yunan Mezaliminin Sessiz Tanıkları" belgeseline ilişkin Türkiye'dekiler yerine yabancıların arşivlerini kullandıklarını bildirerek, "Bu işin hakikati nedir? Biz 400 yıla yakın birlikte yaşamışız, onların bütün örfünü, adetini, dinini, ırzını, namusunu korumuşuz. 400 sene bir şey olmamış, ondan sonra bakıyoruz 40 bin kişi katledilmiş ve bir etnik temizlik yapılmış." diye konuştu.

Türklere yönelik zulümlere ilişkin kayıtların arşivlerde bulunduğuna işaret eden Çetin, şöyle devam etti:

"Burada da biz cevap veriyoruz. Çok rahatsız olmuşlar. Hatta bu panelin sosyal medyadaki ilanının altında bizi tahrik edici ifadelerle paylaşımlar yapmışlar. Biz hakikatin tarafıyız, sürekli hakikati söyleyeceğiz ama mağdur edebiyatı yaparak değil, onların insanlık dışı hareketlerini, davranışlarını, yaptıkları soykırımları anlatacağız ve buna devam edeceğiz."

- "KATLİAM OLDUĞUNU GÜN YÜZÜNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu da Yunanistan'ın geçen yıl Tripoliçe Katliamı'nın 200'üncü yılında "Onur Günü" paylaşımı yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ise yine sosyal medya hesabından "Onur günü değil utanç günü" mesajını paylaştığını hatırlattı.

Tripoliçe Katliamı'nı gündeme getirmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin gruplarıyla görüştüklerini, paneli, TTK ve Ankara Üniversitesinin destekleriyle düzenlediklerini bildiren Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"Yörük Türkmen Birliği olarak nerelere kadar gidebiliriz, diye yola çıktık. Bu ayaklardan birini yaptıktan sonra, bunun bilgilerini, belgelerini kitap ve dosya haline getirip uluslararası mahkemelere sunacağız. Uluslararası mahkemede bunun soykırım, mezalim, katliam olduğunu gün yüzüne çıkarmak istiyoruz."

Konuşmaların ardından TTK'nın hazırladığı "Yunan Mezaliminin Sessiz Tanıkları" belgeseli izlendi, ardından panele geçildi.