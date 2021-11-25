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Güncel

40 bin sağlık personeli atanacaktı... Detaylar belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 40 bin sağlık personeli ataması yapılacağına dair açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamalarda bulundu. 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin Bakan Koca, 'KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor.' dedi.

AA25 Kasım 2021 Perşembe 22:23 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:26
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Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca, 40 bin sağlıkçı atamasına ilişkin de "KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeyle mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli alım süreci başlıyor. Ayrıca yine mülakat yapılmadan kurayla 10 bin sürekli işçi alımı da yapılıyor olacak." bilgisini verdi.

Koca, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti unvanlarında alımların olacağını da sözlerine ekledi.

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