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40 derecede en acı biber hasadı

Hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Hatay'da acısıyla ünü il sınırlarını aşan Samandağ biberinin hasadına başlandı.

IHA17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:15 - Güncelleme:
40 derecede en acı biber hasadı
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Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'ın bereketli topraklarında çiftçiler toprakla buluşturdukları tohumların hasadına devam ediyor. Türkiye'de acı severlerin afiyetle tükettiği Samandağ biberinde de hasat mevsimi geldi. Arsuz ilçesinde kavurucu sıcakta zorlu şartlarda hasat edilen biber tarladan 20 TL ile 25 TL arasında alıcı buluyor. Zorlu hasatta litrelerce su tüketerek çalışan işçilerin yevmiyesi ise 800 TL.

Hasattan memnun olduğunu dile getiren 51 yaşındaki Tahir Öztürk, "Sabah 05.30-06.00 gibi başladık, bu sıcaklığın altında hasat halimi görüyorsun. Çok sıcak, iyi olmuyor yani güzel olmuyor fazla yoruluyoruz. Gelen kutular gidiyor, bidonlar sular boşalıyor. Günlük yevmiye ortalama 800 TL ama işine göre değişiyor. Biberi 4 dönüm gibi bir alana ektim. Daha bugün başladık siftah ettik. Şimdi pek bilemiyorum ne kadar olacağını, tam net bir şey söyleyemem şu anda ama tarladan 20 TL ile 25 TL'den sattık. Samandağ biberi acı olduğu için herkes tercih ediyor. Hilesi hurdası olmaz bunun şu anda Samandağ biberimiz güzel 10 numara diyebiliriz yani" ifadelerini kullandı.

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