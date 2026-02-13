Antalya'da geçen yıl metrekareye toplam 550 kilogram yağış düştü, bu yıl 40 gündeki yağışlar aynı seviyeye ulaştı.

Antalya, yaklaşık 1,5 aydır aralıklarla yağışın etkisinde kaldı. Çok sayıda evde, iş yerinde ve seralardaki su baskınları hasara neden oldu. İlçelerde kaymakamlıklar tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Sağanak üreticileri vurdu! Devlet sahaya indi: Çalışmalar aralıksız sürüyor

Sağanak nedeniyle Kemer ve Kumluca kara yolunda heyelan ile göçük meydana geldi. Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda çalışmalar devam ediyor.

Yağışların bu hafta da kent genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'u kapsayan sorumluluk sahasındaki 175 noktaya kurduğu gözlem istasyonları aracılığıyla hava durumundaki değişimleri anbean takip ediyor.

Elde edilen veriler düzenli kayıt altına alınıyor, sıcaklık ve yağış başta olmak üzere meteorolojik gelişmelere ilişkin zamanında bilgilendirme yapılıyor.

GEÇEN YIL BİR YILDA DÜŞEN YAĞIŞ BU YIL 40 GÜNDE YAĞDI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu, AA muhabirine, 1 Ocak'tan bu yana kentte yağışın hakim olduğunu ve zaman zaman şiddetini artırdığını söyledi.

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Ayvazoğlu, ocakta da kuvvetli yağış görüldüğünü dile getirdi.

EN FAZLA YAĞIŞ KEMER, KUMLUCA VE FİNİKE'YE DÜŞTÜ

Yağışların en fazla kentin batı ilçelerinde etkili olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları söyledi:

"2026 yılında 40 günlük süre içerisinde aldığımız yağışlar, 2025 yılında aldığımız toplam yağışlarla aynı noktaya geldi. Bu da uzun yıllar ortalamamız Antalya için metrekareye 1030 kilogram civarı diye düşünürsek 2025 yılında metrekareye 550 kilogram civarı yağış tespit edilmiştir. Tabii otomatik gözlem istasyonları verilerine göre Kemer, Kumluca ve Finike en fazla yağış alan ilçelerimiz oldu. Yüksek kesimlerde 1400 ve üzeri rakımlarda özellikle Alacabel ve geçişlerde kar ile karla karışık yağmur söz konusu oldu."

Ayvazoğlu, yağışların bu hafta da etkisini sürdüreceğini dile getirdi.

"GÖZLEM İSTASYONLARIYLA TAHMİNDE BULUNUYORUZ"

Vatandaşların meteorolojik uyarılara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulunan Ayvazoğlu, tahminleri gözlem istasyonlarından aldıkları verilere göre yaptıklarını söyledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün denizde, karada ve dağların zirvesinde 175 gözlem istasyonunun bulunduğunu anlatan Ayvazoğlu, bunun yanı sıra iki radar, bir rüzgar kırım uyarı sisteminin olduğunu söyledi.

Isparta'da gözlem balonunun bulunduğunu dile getiren Ayvazoğlu, bunlar sayesinde hava durumu hakkında tahminlerde bulunabildiklerini ifade etti.

Ayvazoğlu, vatandaşların meteoroloji uygulamasını indirerek de hava durumunu ve uyarıları takip edebileceklerini sözlerine ekledi.

MANAVGAT IRMAĞINDA YAĞMUR ALARMI

ADRASAN-BELEN YOLU AÇILDI

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Seylemit mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Adrasan'ı Belen Mahallesi'ne bağlayan yol, tedbir amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede ilgili kurumların incelemesinin sürdüğü bildirilen açıklamada, "Güvenliğin sağlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar başlatılacaktır. Vatandaşlarımızın resmi duyuruları takip etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatan Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yolu trafiğe açtı.

METEOROLOJİDEN GÜNEYDOĞU'YA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın gece ilk saatlerden itibaren güneydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın güneyinde yağmur ve sağanak, Şırnak ve Siirt'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan yağışların 1700 metre ve üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar ve yer yer kar erimeleriyle sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, heyelan ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Kent merkezinde sağanak nedeniyle yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu. Sürücü ve yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde seyretti.

Alsancak bölgesinde bazı binaların zeminleri ve iş yerlerini su bastı. İş yeri sakinleri ve belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

İşletmesini su basan esnaf Mustafa Kehlibar, AA muhabirine, her yıl sağanağın ardından benzer durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Kordon bölgesinde altyapı sorunu bulunduğunu aktaran Kehlibar, "Su giderlerinde suyun gitmesi gerektiği yerde daha da yukarı çıkıyor çünkü bütün kanallar dolu ve 60 yıllık bir altyapı var. Altyapı yenilenmeden hiçbir şey olmaz. Sabah dükkana geldiğimizde 30 santim su var. Sabah saat 5'ten beri buradayız ve belediye ekiplerini çağırdık. Saat 10 gibi geldiler, suyun yarısını çekebildiler. Ellerindeki tesisat yetersiz olduğu için yarısını çekemediler." dedi.

Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi 3505 Sokak'ta ise yolda sağanak nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

"BELEDİYEYE HABER VERDİK, İLGİLENECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AMA HENÜZ GELEN YOK"

Mahalle sakinlerinden Ömer Eği, 15 gün önce yolda hafif bir yarığın oluştuğunu, bunun üzerine belediye ekiplerin şerit çektiğini anlattı.

Dün gece sağanağın ardından yolun tamamen çöktüğünü dile getiren Eği, "Belediyeye haber verdik, ilgileneceklerini söylediler ama henüz gelen yok. Evlerde herhangi bir sorun yok. Çökme nedeniyle tedirginiz. Yolun durumu, çocuklar ve bizim için tehlike. Yetkililerden müdahale etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

KONYA'DA YAĞIŞ SONRASI SEL DERELERİ TAŞIRDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selde Gürlevik göletinin taşması sonucu bazı bölgeler su altında kaldı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Gürlevit göletinin taşması sonucu bazı bölgelerde su taşkını oluştu, dere yataklarındaki tarım arazileri ise sular altında kaldı. Caddelerde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Kuğulu Park'a ziyarete giden Şükrü Gürcan ise, "Yıllardır hasretle beklediğimiz yağışlar sonunda geldi. Yağmur, kar Allah'ım bereketini verdi çok şükür. Parkımızdaki hayvanlarımız da neşeli. Bereketli geçiyor" diye konuştu.

HATAY VE OSMANİYE ÇEVRELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile kıyılarda hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.