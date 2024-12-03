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40 günlük bebeğin korkunç ölümü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yatakta emzirirken uyuyup üzerine yattığı iddia edilen 40 günlük Yaman adlı bebek, boğuldu.

DHA3 Aralık 2024 Salı 13:22 - Güncelleme:
40 günlük bebeğin korkunç ölümü
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Olay, saat 09.00 sıralarında Huzur Mahallesi 162'nci Sokak'ta, Sacit (36)-Suna T. (30) çiftinin evinde meydana geldi.

İddiaya göre; Suna T., 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne, bebeğinin üzerine yattı.

Kısa süre sonra uyanan anne, bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaman bebeğin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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