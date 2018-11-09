40. İstanbul Maratonu Nedeniyle Yollar Araç Trafiğine Kapatılacak Yayalar İçin Açılacak

Parkur güzergâhları ve bu güzergâhlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 05.00 ile 14.30 arasında trafiğe kapalı olacak.

Katılımcılar, göğüs numaralarını göstererek İETT’lerden, metrolardan, hafif metrolardan, tramvaylardan, deniz otobüslerinden ve şehir hatları vapurlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Yarış sabahı maraton (42 km), 15 km ve 10 km sporcularını start noktalarına taşıyacak otobüsler Taksim ve Sultanahmet Meydanı’ndan 07.00 – 07.30 saatleri arasında hareket edecek.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy’den 07.30 – 08.20 saatleri arasında hareket edecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında sabah 08.45 itibari ile ilk startın verileceği yarışta, 15 dakika aralıklarla 4 ana katoregide gerçekleşecek koşuların startları verilecek. Vodafone İstanbul Maratonu’nda maraton (42,195 km) koşusu Sultanahmet’te, 15 km koşusu Yenikapı’da, 10 km koşusu Eminönü’nde, Halk Koşusu (8 km) ise Vodafone Park’ta sona erecek.

Yarışların start saatleri ise şöyle olacak:

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Startı

09.00 42K Yarış Startı

09.15 15K Yarış Startı

09.30 10K Yarış Startı

09.45 8K Halk Koşusu

















ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE: