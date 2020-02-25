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Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

IHA25 Şubat 2020 Salı08:16 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:17

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 

Özel harekat timlerinin de desteği önceden belirlenen 41 adrese şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlar dedektör köpekler evleri aradı. 

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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