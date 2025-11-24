İSTANBUL 18°C / 9°C
Güncel

40 kişilik yeni yapılanma... Gürsel Tekin'den CHP'ye sert çıkış

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı görevine getirilen Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, müteahhit ve şirket sahipleri üzerinden CHP yönetimine sert eleştirilerde bulundu. Parti içerisinde 40 kişilik yeni bir yapılanma oluşturacaklarını söyleyen Tekin, üyelerle birebir görüşerek şikayet ve önerilerini dinleyeceklerini ifade etti.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 16:29
40 kişilik yeni yapılanma... Gürsel Tekin'den CHP'ye sert çıkış
Mahkeme kararıyla CHP İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap İstanbul İl Başkanlığı binasında partililerle toplantı yaptı. Toplantıda son dönemde parti içinde tartışma konusu olan kurultay süreçlerindeki usulsüzlük, şaibe, yolsuzluk iddiaları ele alındı.

CHP İÇİNDE 40 KİŞİLİK YENİ YAPILANMA

Parti tabanından gelen çok sayıda üye, toplantıda söz alarak yaşadıkları sorunları, gözlemledikleri eksiklikleri ve çözüm önerilerini aktardı. Burada bir konuşma yapan Gürsel Tekin, "Parti demokrasisinin gereği olarak her üyenin iradesinin sandığa eksiksiz yansıması bizim en temel önceliğimizdir. Geçmişte yaşanan hataların tekrarlanmaması için tüm süreçleri titizlikle takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde 40 kişilik bir kurul oluşturacağız. Bu 40 kişilik kuruldan 39 ilçe temsilcisi oluşturup ilçe ilçe gezerek parti üyeleriyle birebir görüşmeler yapacağız. Gelen tüm şikayet ve önerileri rapor haline getireceğiz" diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN'DEN CHP'YE SERT ÇIKIŞ

Yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan operasyonlara ilişkin de konuşan Tekin, müteahhit ve şirket sahipleri üzerinden parti yönetimine eleştirilerde bulundu. Tekin, belediyelerin itirafçı ve iftiracı denilenlerle iletişimlerinin kesilmediğini öne sürerek parti yönetimini eleştirdi.

