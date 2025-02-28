40 Milyon TL'lik Üniversite Girişimcilik Programına Start Verildi

Yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini teşvik etmek ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Yıldız Kaşifleri Programı'nın basın toplantısı yapıldı. Girişimcilerin projeleriyle yer aldığı toplantı YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi-i Hamam'da düzenlenirken, programa çok sayıda davetli katıldı. Öğrencilere fikirilreni hayata geçirmeleri için kapsamlı bir destek altyapısı sunan proje hem girişimci ekiplerin hem de Teknopfest takımlarının ihtiyaclarını karşılamak üzerek tasarlandı.

2 yıl içinde 40 milyon TL destek

Programın açılış konuşmasını yapan Yıldız Teknik Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Eyüp Debik, 70 öğrenci kulübü, Teknofest takımları ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten teknoloji ekiplerinin ciddi projeler geliştirdiğini belirterek şunları söyledi: "Üniversitemizde yetenekli olan takımlarımızı destekleyerek daha hızlı ve verimli teknoloji üretmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde, gençlerimizin bu süreçte maddi kaynak ve bilgiye ihtiyaç duyduğunu fark ettik. Bu doğrultuda, teknoparkımızla birlikte onlara nasıl destek olabileceğimizi düşündük ve 'Yıldız Kaşifleri' programını hayata geçirmeye karar verdik. Gençlerimize girişimcilik konusunda bilgi verecek, maddi destek sağlayacak ve uluslararası alanda kendilerini geliştirmeleri için mentörlük desteği sunacağız. 2 yıl içinde 40 milyon TL destek sağlayarak, yarışmalara katılım sürecinde ulaşım, konaklama gibi masraflarını da karşılamayı hedefliyoruz. Bugüne kadar gençlerimiz bu süreçleri genellikle sponsorluklarla yürütüyordu; iş insanlarından 50 bin hatta 100 bin lira destek bularak projelerini hayata geçiriyorlardı. Öğrenciler sponsorluk alsa da biz de onların daha rahat bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini ve teknolojilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz"

"Hedefimiz, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmek"

Teknopark olarak, teknoloji alanında faaliyet gösteren 750'den fazla firmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, "15 bini aşkın Ar-Ge çalışanıyla Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri olarak, inovasyon çalışmalarına öncülük ediyoruz. Yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden biyoteknolojiye kadar birçok alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini destekliyoruz. Başlattığımız Yıldız Kaşifleri Programı, bu gücü geleceğin girişimcileriyle buluşturmayı hedefleyen stratejik bir adımdır. Tam da bu noktada, genç girişimcilerimizin, öğrenci takımlarımızın ve kulüplerimizin önünü açarak yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla Yıldız Kaşifleri Programı doğdu. Bu program yalnızca maddi destek sağlayan bir proje değil aynı zamanda bir vizyonun, bir ekosistemin ve en önemlisi gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği güçlü bir yapıdır. Programı tasarlarken tek bir hedefimiz genç girişimcilerin ve öğrenci takımlarının fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlamaktı. Onları ulusal ve uluslararası arenada rekabetçi hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Girişimcilere Özel Uluslararası Destek Paketleri Hakkında

Program kapsamında girişimcilere ve öğrenci takımlarına dört ana başlık altında destek sağlanacak; Girişimcilik Desteği ile girişimciler Bootcamp programlarıyla fikirlerini iş modeline dönüştürme fırsatı yakalayacak, Ön Kuluçka sürecinde projelerini olgunlaştırabilecekler ve StarBİGG Programı kapsamında yatırım desteği alabilecekler. Ekipman Desteğiyle girişimciler ve öğrenci takımları, projeleri için gerekli malzeme, ham madde, makine ve teçhizat desteğinden faydalanabilecek. Ayrıca teknik eğitim ve atölye erişimi ile üretim süreçlerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Yarışma Desteğiyle genç girişimciler, uluslararası yarışmalara ve konferanslara katılım için uçak bileti ve konaklama desteği alabilecekler. Tüm bunların yanı sıra genç girişimci adayları, projelerini dünyaya tanıtma ve küresel iş ağlarına dahil olma şansı elde etmiş olacaklar. Ölçeklendirme ayağında ise; YTÜ Yıldız Teknopark'ın global ofislerinden Londra, Amsterdam, Dubai ve ABD gibi girişimcilik merkezlerinde ofis alanlarına erişim sağlayacak girişimciler, uluslararası iş ortaklıkları, stratejik mentorluk ve yatırım fırsatlarına ulaşarak global arenada yer edinme imkânı elde edecekler.