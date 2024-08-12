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Güncel

40 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Avcılar'da eşinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Ersoy Demiralp (40), evinde ölü bulundu.

DHA12 Ağustos 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
40 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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Firüzköy Ergül Sokak'taki tek katlı evine 10 Ağustos Cumartesi akşam saatlerinde gelen Ersoy Demiralp uyudu. Pazar günü oğlundan haber alamayan anne ve babası eve gitti. Demiralp'in hareketsiz yattığını gören anne ve baba polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demiralp'in hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme yapan Cumhuriyet savcısının şüpheli ölüm değerlendirmesi üzerine ceset Adli Tıp morguna götürüldü. Eşinden ayrı yaşayan ve 1 çocuk babası olan Demiralp'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda ortaya çıkacak.

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