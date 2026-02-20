İSTANBUL 18°C / 7°C
Güncel

40 yıllık gizem! Gizli yapı mühürlendi

Antalya'da apartmandan denize açılan özel bir mağara tespit edildi. Alan mühürlenirken, bakanlığın yapıyla ilgili alacağı karar bekleniyor.

HABER MERKEZİ20 Şubat 2026 Cuma 08:01
40 yıllık gizem! Gizli yapı mühürlendi
ABONE OL

Antalya'da yaşayan Hüseyin Fırat, Konyaaltı açıklarında dalış yaparken falezlerde gizli bir yapının merdivenlerini fark etti. Merdivenlerle 40 metre yukarı çıkan Fırat, bir mağaranın barınak hâline getirildiğini gördü.

Yapının içerisinde kanolar, sandalyeler, av malzemeleri ve bir duş alanı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu kaçak odaya, yukarıdaki bir apartmandan falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği belirlendi

Muratpaşa Kaymakamlığı, gizemli mağaranın Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmana ait olduğunu ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini duyurdu.

Mağara içerisinden denize direkt asansör ve merdivenle ulaşıldığı teyit edildi. Mühürlenen alanla ilgili bakanlığın vereceği karara göre falezlerin doğal dokusuna zarar veren beton yapıların yıkılması gündemde.

Popüler Haberler
