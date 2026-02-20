Antalya'da yaşayan Hüseyin Fırat, Konyaaltı açıklarında dalış yaparken falezlerde gizli bir yapının merdivenlerini fark etti. Merdivenlerle 40 metre yukarı çıkan Fırat, bir mağaranın barınak hâline getirildiğini gördü.

Yapının içerisinde kanolar, sandalyeler, av malzemeleri ve bir duş alanı bulunduğu tespit edildi. Söz konusu kaçak odaya, yukarıdaki bir apartmandan falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği belirlendi

Muratpaşa Kaymakamlığı, gizemli mağaranın Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir apartmana ait olduğunu ve yaklaşık 40 yıl önce inşa edildiğini duyurdu.

Mağara içerisinden denize direkt asansör ve merdivenle ulaşıldığı teyit edildi. Mühürlenen alanla ilgili bakanlığın vereceği karara göre falezlerin doğal dokusuna zarar veren beton yapıların yıkılması gündemde.