400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi'nin açılışı için geri sayım başladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Şiremişçavuş Mahallesi'nde 2018'de temeli atılan ve yapımı devam eden hastane inşaatında incelemede bulundu.

Burada yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Tunç, gazetecilere, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Hastanenin 400 yataklı planlanmasına karşın 575 yatağa çıkabilecek kapasitede olduğunu, altyapısının buna göre yapıldığını aktaran Tunç, "127 bin dönüm arazi üzerinde bir alana inşa edilen hastanenin kapalı alanı 95 bin metrekare olacak. Hastanenin kaba inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı ve iç tesisat çalışmaları da belirli bir aşamaya geldi. Bartın Devlet Hastanesini 2023'ün ilk 6 ayında tamamlayarak Bartın'a ve bölgemize büyük bir sağlık kompleksini kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Şehir hastanesi seviyesindeki hastanenin Bartın ve çevresine hizmet edecek modern, büyük bir sağlık kompleksi olacağını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"138 polikliniği olacak, hastane acil servisleriyle kadın, çocuk ve yetişkin acil servisleri ayrı ayrı olacak şekilde inşa ediliyor. 24 ameliyathanesi ve 66 yoğun bakım yatağı olacak. Aynı anda 24 ameliyat bu hastanemizde olabilecek. 24 diyaliz ve 3 ayrı acil servis bölümü olacak. 730 araçlık açık ve kapalı otoparkı var. Hastanemizde bütün branşlar hizmet verecek. Anjiyo, kalp ameliyatı da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinin tüm gereklilikleri burada son teknolojik imkanlarla sağlanmış olacak."

Tunç, Bartın ve çevre illerden sevklerle gelebilecek hastaların tedavi ve ameliyatlarının yapılabileceği sağlık kompleksi inşaatının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Bu büyük yatırımı Bartın'a kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.