400 yataklı devlet hastanesinin inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan ve 27 Mart'ta ihalesi gerçekleştirilen 405 yataklı, 250 tek kişilik oda, 36 çift kişilik oda, 20 palyatif yatak odası, 58 yoğun bakım yatağı, 5 mahkum yatağı, 9 adet ameliyathane, 1 adet nitelikli ameliyathane, 2 adet gün ameliyathanesi ile toplamda 12 adet ameliyathane 133 adet Poliklinik, 92 bin 157,01 metrekare toplam arsa alanı, 103 bin 298,10 metrekare toplam inşaat alanı, 13 bin 190,67 metrekare bina oturum alanı, 110 araçlık kapalı otopark ve 430 araçlık açık otopark olması hedeflenen devlet hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Alana gelen iş makineleri ile başlatılan çalışmaların yatırım programı çerçevesinde 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.

"HER ŞEY ÇANKIRIMIZ İÇİN"

Hastanenin inşaat alanında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından, hastane projesi ihtiyaç programına göre yeniden gözden geçirilerek Bakanlık ve komisyonumuzca belirlenen değişikliklerle verimli ve kaliteli hizmet sunumu noktasında ilimize kazandırılacak yeni hastanemiz, Çankırılı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Başta Sayın Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, Valilerimize, Milletvekillerimize, Bakanlık bürokratlarımıza ve zerre emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey Çankırımız için" diye konuştu.