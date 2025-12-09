İSTANBUL 11°C / 7°C
Güncel

41 ilde sağlıkta usulsüzlük operasyonu: 12 tutuklama

Hatay merkezli 41 ilde düzenlenen operasyonda, malulen emeklilik, istirahat raporu ve engel oranı artırma gibi işlemlerde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 162 şüpheliden 12'si tutuklandı.

AA9 Aralık 2025 Salı 13:45 - Güncelleme:
Valiliğin açıklamasına göre, istirahat raporu, malulen emeklilik için doktor raporu, engel oranının artırılması, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim gününün doldurulması amaçlı sigorta girişi ve tıbbi işlemlerin ücretinin SGK'den talep edilmesi konularında usulsüzlük yapılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 41 ilde düzenlenen operasyonda 162 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 143'ü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 19'u adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan zanlılardan 12'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

