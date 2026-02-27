İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu 10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

�� Kırmızı Bültenle Aradığımız 23,

❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 18 Suçlu olmak üzere



�� Toplam 41 suçlu;

���� GÜRCİSTAN (27)

���� BULGARİSTAN (5)

���� ALMANYA (2)

���� ARNAVUTLUK

���� AZERBAYCAN

���� BELÇİKA

���� IRAK

���� İNGİLTERE

���� KARADAĞ ve

���� SLOVENYA'dan ülkemize geri getirildi.



