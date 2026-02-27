İSTANBUL 6°C / 4°C
Güncel

10 ülke ile ortak operasyon! 41 suçlu Türkiye'ye geri getirildi

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu 10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.

27 Şubat 2026 Cuma 10:03
10 ülke ile ortak operasyon! 41 suçlu Türkiye'ye geri getirildi
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu 10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

