İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 suçlu olmak üzere toplam 41 suçlu 10 ülkeden Türkiye'ye geri getirildi.Ayrıntılar geliyor...
Ulusal Seviyede Aradığımız 18 Suçlu olmak üzere
Toplam 41 suçlu;
GÜRCİSTAN (27)
BULGARİSTAN (5)
ALMANYA (2)
ARNAVUTLUK
AZERBAYCAN
BELÇİKA
IRAK
İNGİLTERE
KARADAĞ ve
SLOVENYA'dan ülkemize geri getirildi.
