41 yıl sonra gelen şehitlik

Konyalı Hikmet Pamuk, 1981'de İstanbul 1'nci Ordu Komutanlığına vatani görevini yaptığı sırada, birliğiyle birlikte, Trakya'da gerçekleştirilen Yıldırım-81 Tatbikatına gitti.

22 Eylül günü, Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Alpullu-Pancarköy mevkiinde öğle yemeği için içtimaya çıktıkları sırada, Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan tatbikata katılan F-5 savaş uçağı, üzerlerine düştü.

Aralarında Piyade Er Hikmet Pamuk'un da bulunduğu 65 asker şehit oldu. Bu kaza Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinin en üzücü kazalarından birisi olarak tarihe geçti.

MEZAR TAŞINDAKİ ŞEHİT YAZISI, RESMİLEŞTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay önce Hikmet Pamukluk'un Üçler Mezarlığındaki mezarında, 'Şehit' ibaresi yazdığını gördü.

Sabah'ın haberine göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ikizi Mustafa Pamukluk'a ulaşan müdürlük yetkilileri, hikayesini öğrendikten sonra, Milli Savunma Bakanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Şehit Gazi İşlemleri Şube Müdürlüğüne başvurdu. Ardından da Hikmet Pamukluk'un şehitliği resmi olarak kabul edildi.

KABRİ, ŞEHİT MEZARINA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haberi alınca Konya'ya gelen Mustafa Pamukluk, "Ben Van'a, Hikmet Tekirdağ'a gitmişti. Terhis olup dönünce, kardeşimin terhisine 3 gün kala şehit düştüğünü ve buraya getirilip defnedildiğini öğrendim. İki oğlumdan birine, kardeşimin ismini koydum.

Yıllar sonra devletimiz beni arayarak bir şehit kardeşi olduğumu söyledi. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bunun gururu çok büyük" dedi. Aynı kazada şehit olan Piyade Er Nurettin Çevik'in de 2022'de resmi olarak 'şehit' sayıldığı öğrenildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı girişimleri iki şehidin de kabrinin şehit mezarına dönüştürülecek.