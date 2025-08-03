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  • 42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı
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42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı

Hatay'da emniyet güçlerinin operasyonunda kamyonetin kasasında 42 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş halde taşınan şahısların o anları 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

IHA3 Ağustos 2025 Pazar 09:02 - Güncelleme:
42 göçmen üzeri fileyle kapatılan kamyonet kasasında yakalandı
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları kapsamında 30 Temmuz günü Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde durdurulan iki araçta arama yapıldı. Araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 42 göçmen şahıs yakalandı. Kamyonetin kasasında yakalanan 42 göçmen İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edilirken olayla ilgili yakalanan 6 şahıs adliye makamlarınca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenlerin kamyonetin kasasında üzerlerine file çekilmiş şekilde taşınmaları akıllara 'Banker Bilo' filmindeki Almanya yolculuğunu akıllara getirdi.

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