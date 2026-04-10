Belediye Meclisi nisan ayı ikinci toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Aral'ın yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda, Cumhur İttifakı adına AK Parti Grup Başkan Vekili Vefa Yunus Taylan söz aldı.

Konuşmasının başında Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmaya değinen Taylan, masum olanların bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını, suç isnadı belli bir düzeyde olan varsa da adalet karşısında adil bir şekilde yargılanmalarını istedi.

Üsküdar Belediyesinin 2025'te 9 milyar liralık gelir bütçesi bulunduğunu, buna karşın 6 milyar 152 milyon lira gelir elde edildiğini dile getiren Taylan, şunları kaydetti:

"Neredeyse yüzde 34 civarında bir sapmadan bahsediyoruz. Gelirde biraz geniş ve rahat davranmış belediye yönetimimiz. Ancak giderde gayet cömert ve rahat davranmış. Normal şartlarda 6 milyar 152 milyon toplamışsanız, 6-7 milyar bandında bir harcama gerçekleştirirsiniz. Belediyemiz harcamadan hiç kısmamış ve toplamda 8 milyar 757 milyon Türk lirasını harcamış. Gelir kaleminde yüzde 68'lerde kalan belediye yönetimimiz, gider kalemlerinde yüzde 97 seviyesine çıkmıştır."

Taylan, Üsküdar Belediyesinin tarihinde bütçe gerçekleşme oranlarının yüzde 90-92'lerin altına düşmediğini, ayrıca belediyenin 42 yıllık tarihinde ilk kez kredi çekmek zorunda bırakıldığını söyledi.

AK Parti'li belediyelerin de borçlandığını ancak yapılan borcun bir karşılığı olması gerektiğini anlatan Taylan, Üsküdar Belediyesinin ise yatırım değil, maaş ve tediye ödemek için borçlandığını belirtti.

SEYİRCİLERİN LAF ATMASI NEDENİYLE OTURUMA ARA VERİLDİ

Konuşması sırasında CHP'lilerin bulunduğu seyirci alanından "cami yapın" şeklinde laf atılması üzerine Taylan, "Bizim değerlerimize, bizim kutsal mekanlarımıza kim laf ediyorsa zabıtamız derhal onu buradan çıkarsın. Bu şekilde devam edemeyiz." dedi.

Seyirci bölümündeki gerginliğin devam etmesi üzerine, oturuma bir süre ara verildi.

Aranın ardından konuşmasına devam eden Taylan, geçen yıl Üsküdar Belediyesinin 10 yeni park hedeflediğini, ancak 2 yıl geçmesine rağmen ilçeye bir metrekare yeni bir yeşil alan katılmadığını aktardı.

Üsküdar'ın iki yılda yollarında çukurlaşma, kaldırımlarında bozulmalar yaşandığını ancak bunlara gerekli müdahalelerin yapılmadığını belirten Taylan, iş ve asfalt makinelerinde kullanılmak için alınan yakıtların da iptal edildiğini ifade etti.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI RAKAMLARLA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR"

Belediyenin "sosyal belediyecilik anlayışıyla sosyal yardımları iki katına çıkardık" sloganını kullandığını dile getiren Taylan, şöyle konuştu:

"173 personeli bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün yıllık 2025 yılı için personel maliyeti 103 milyon Türk lirasıdır. Bunları tabii tahmini söylüyorum. 2025 yılı bütçesinde müdürlüğün bütçesi 600 milyon Türk lirası. İçerisinde personel maliyetinin de bulunduğu bu müdürlüğümüz 173 milyon Türk lirası harcamıştır. 103 milyonu personel. 70 milyon sosyal destek sağlanmış 2025 yılı içerisinde. Biz bütçedeki rakamları söylüyoruz. Üsküdar Belediyesi 2024 yılından önceki yönetimlerde sosyal belediyeciliğin merkezi halindeyken, bugün itibarıyla sosyal belediyecilik anlayışı rakamlarla ayaklar altına alınmıştır."

Taylan, Üsküdar Belediyesinin bugün itibarıyla bütçe disiplini açısından sınıfta kalmış bir belediye olduğunu ifade ederek, belediyenin mali krize sürüklendiğini savundu.

Sunumun ardından yapılan oylamada faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

