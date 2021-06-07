43 yaşındaki kadın okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

DHA 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 16:57

Olay, saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.