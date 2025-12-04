44 günlük bebeğin imdadına ambulans uçak yetişti

Kars'ta yaşayan aile, 44 günlük bebekleri E.Ü.'nün rahatsızlanması üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan kontrollerde bebeğin daha önce solunum sıkıntısı nedeniyle 2 hafta yoğun bakım tedavisi aldığı, durumunun ileri değerlendirme gerektirdiği belirlendi.
Doktorlar bebeğin sevk yapılması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi.
E.Ü., hastaneden ambulansla Kars Harakani Havalimanı'na götürülerek buradan ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Bebeğin Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.