İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 44 ilde ''siber suç'' operasyonu! 99 şüpheli tutuklandı
Güncel

44 ilde ''siber suç'' operasyonu! 99 şüpheli tutuklandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakalandı. Düzenlenen operasyonlarda 99 şüpheli şahıs tutuklandı.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 09:39 - Güncelleme:
44 ilde ''siber suç'' operasyonu! 99 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi Yakaladık"

44 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 99 şüpheli şahıs TUTUKLANDI. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

- Sosyal medya platformları üzerinden "ürün satışı" temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

- Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

-4 adet kripto varlık cüzdanı,

-Çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 Milyon TL değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.����

Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."

  • siber suç
  • şüpheli yakalama
  • operasyon tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.