İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde yapılan operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi Yakaladık"

44 ilde "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 99 şüpheli şahıs TUTUKLANDI. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;

- Sosyal medya platformları üzerinden "ürün satışı" temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri,

-Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri,

-Müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları,

-Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

- Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

-4 adet kripto varlık cüzdanı,

-Çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 Milyon TL değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.����

Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz."