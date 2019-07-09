Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi
15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada, 44 sanığın ''anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi
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