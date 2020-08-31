44 yaşındaki adam arkadaşının traktörünü tamire götürürken yaptığı kazada öldü

DHA 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 14:37

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Kozluca- Göçbeyli yolunun 4'üncü kilometresi Deve Kaya mevkisinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Yusuf Sarı, arkadaşı Hüseyin Pınar'a ait olan 35 F 2725 plakalı traktörü Göçbeyli Mahallesi'ndeki tamirhaneye götürmek üzere yola çıktı. Sarı'nın kontrolünden çıkan traktör, yolun sağından şarampole devrildi. Kazada araçtan yola fırlayan Sarı, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yusuf Sarı'nın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.