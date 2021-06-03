İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Haziran 2021 Perşembe / 22 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6703
  • EURO
    10,5833
  • ALTIN
    527.402
  • BIST100
    1415.71
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 44 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Güncel

44 yaşındaki adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Konya'da evinde çıkan yangında dumandan etkilenen inşaat işçisi Nadi Er (44), hayatını kaybetti. Evde yaklaşık 100 bin liralık maddi zarar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 15:11
ABONE OL

Ilgın ilçesinin Harmanyazı Mahallesi'nde Nadi Er'e ait 2 katlı evde, saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye, alevleri söndürürken, sağlık ekipleri ise evde bulunan ve dumandan etkilenen Nadi Er'i ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nadir Er'in cenazesi bugün sabah saatlerinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evde yaklaşık 100 bin liralık maddi zarar oluşan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.