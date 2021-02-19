İSTANBUL 4°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2021 Cuma / 7 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9631
  • EURO
    8,4455
  • ALTIN
    398.668
  • BIST100
    1559.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 44 yaşındaki adam kaldığı pansiyonda ölü bulundu
Güncel

44 yaşındaki adam kaldığı pansiyonda ölü bulundu

Antalya'da Ali Fuat Taştan (44), konakladığı pansiyonda ölü bulundu. Polisin, Taştan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

DHA19 Şubat 2021 Cuma 17:11 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 17:11
ABONE OL

Olay, Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde pansiyona giriş yapan Ali Fuat Taştan, sabah saatlerinde odasından çıkmayınca görevliler kontrole gitti. Görevli, Ali Fuat Taştan'ın kaldığı odadan cevap alamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiğinde Taştan'ın hareketsiz yattığını görüp durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taştan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Odada inceleme yapan polis, Taştan'ın vücudunun herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı. Polis, Taştan'ın ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Otel sahibi Emrah Nas, dün gece konaklamak için gelen Taştan'ın uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Polisin, Taştan'ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.