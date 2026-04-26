Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİNGÖL VALİLİĞİ: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken Depremin ardından Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 08.01'de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" denildi.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

Sosyal medyadan harita yayımlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl'de 4,4 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.