İSTANBUL 24°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 4.4'lük sarsıntı için ''Çok tehlikeli'' uyarısı: Büyük bir depremi tetikleyebilir
4.4'lük sarsıntı için ''Çok tehlikeli'' uyarısı: Büyük bir depremi tetikleyebilir

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl Valiliği, depremle ilgili herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı, tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Prof. Dr. Görür, '4,4 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır' ifadelerini kullandı.

ABDULLAH POLAT26 Nisan 2026 Pazar 08:42
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİNGÖL VALİLİĞİ: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken Depremin ardından Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 08.01'de Yedisu ilçesi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" denildi.

"BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

Sosyal medyadan harita yayımlayan Prof. Dr. Naci Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl'de 4,4 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı" ifadelerini kullandı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.