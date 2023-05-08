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45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iştirak ettiği '45 bin Öğretmen Atama Töreni' sonrasında açıklandı. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adayları, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 12:44 - Güncelleme:
45 bin öğretmen atama tercih sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında, atanan öğretmenler belirlendi.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

TERCİH SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

EN FAZLA KONTENJAN AYRILAN ALAN BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamayla ilgili tek seferde yapılan en yüksek atama olduğunu vurguladı.

"Tek seferde en yüksek sayıda öğretmen ataması 45 bin öğretmen ataması... Bir yıl içerisinde belki bu sayının üzerinde öğretmen ataması olmuş ama tek seferde yapılan en yüksek öğretmen ataması."

Atamada ağırlık sınıf öğretmenliğine verildi. Bu branşa 7 bin 878 kontenjan ayrıldı. Rehberlik, en çok kontenjan ayrılan ikinci alan oldu. 3 bin 604 rehberlik öğretmeni atandı.

Milli Eğitim bakanlığı, son yıllarda okul öncesi eğitime de ağırlık verdi. Bu branşa 3 bin 269 kontenjan ayrıldı.

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAKLAR?

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

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