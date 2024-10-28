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  • 45 ilde eş zamanlı GÜRZ-23 operasyonu! 216 DEAŞ üyesi yakalandı
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45 ilde eş zamanlı GÜRZ-23 operasyonu! 216 DEAŞ üyesi yakalandı

45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-23” operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

28 Ekim 2024 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
45 ilde eş zamanlı GÜRZ-23 operasyonu! 216 DEAŞ üyesi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23" operasyonuyla ilgili detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

"45 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23" operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat ve Yalova'da Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik GÜRZ-23 operasyonları düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin, geçmiş dönemde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, örgüte finans sağladıkları konusuyla ilgili olarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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