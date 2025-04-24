450 bin GSM hattı kullanarak dolandırmışlar... 1.2 milyarlık vurgunda 139 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dolandırıcılara yönelik yeni bir operasyonun daha başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, vatandaşları 450 bin GSM hattı üzerinden 1.2 milyar TL dolandıran 139 şüpheli yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Antalya merkezli 13 ilde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik eş zamanlı olarak bu sabah düzenlediğimiz operasyonlarda; 139 şüpheli yakalandı Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

450 bin adet GSM hattının, 22 çatı örgüt mensubu tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.

Konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 aydır devam eden ortak çalışmalar sonucu; ülke genelinde işlenmiş 45 bin 663 adet dolandırıcılık faaliyetinin gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşlarımızın yaklaşık 1.2 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin;

Sahte E-Devlet bağlantı linki üzerinden yardım başvurusu alıp vatandaşlarımızı arayarak, kart bilgilerini temin edip, mağdurların hesaplarından para transferi gerçekleştirdikleri,

- "Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür" şeklinde mesaj atıp, korku ve panik yaratarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve

- Sosyal medyada "sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi" bağlantılarıyla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirmek gibi yöntemlerle vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar ile yazılım ve ağ donanımları ele geçirildi.

Şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Unutmayalım! Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım.

Kara Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."