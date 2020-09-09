İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Eylül 2020 Çarşamba / 21 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4931
  • EURO
    8,8601
  • ALTIN
    468.575
  • BIST100
    1097.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 450 metre uzunluğundaki Sultan Alparslan silüeti rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor
Güncel

450 metre uzunluğundaki Sultan Alparslan silüeti rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın silüeti için Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettiklerini belirterek, 'Ekipleri geldi, çalışmalarını yaptı. Müracaat süreci devam ediyor.' dedi.

AA09 Eylül 2020 Çarşamba 16:04 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:06
ABONE OL

Üzmez, Bakanlık yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Muş'un Malazgirt ilçesinde 121 dönüm araziye traktör sürümüyle çizilen Sultan Alparslan'ın silüeti hakkında bilgi verdi.

Sultan Alparslan'ın silüetinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fikriyle yapıldığını belirten Üzmez, "Önce Sultan Alparslan’ın bir ressama resmini çizdirdik. Bu resimden sonra vektörel olarak koordinatlandırma yaptık. Bunu oradaki tarlaya uyarladık ve bu uyarlamaları bir yazılıma attık. Yazılım traktöre dikte edebiliyor. Traktöre monte edilmiş bir bilgisayarla araziye çıktık. 12 teknik elemanımız çalıştı." ifadelerini kullandı.

Silüetin 450 metre uzunluğunda, 275 metre eninde olduğuna işaret eden Üzmez, "Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaat ettik. Ekipleri geldi, çalışmalarını yaptı. Müracaat süreci devam ediyor." diye konuştu.

Üzmez, silüetin yapımının 7 gün sürdüğünü sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.