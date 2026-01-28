İSTANBUL 13°C / 11°C
  46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Güncel

46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 gözaltı

46 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 08:11
46 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 46 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya arama kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladıklarını belirterek şüphelilerin 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; 'Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

