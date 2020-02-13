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46 yıl sonra bir ilk olacak! Türkiye'nin 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş hamlesi Rumları panikletti

46 yıl sonra ilk kez Kapalı Maraş'ta üst düzey bir toplantı gerçekleşecek. Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik bu hamlesi Rumları endişelendirdi. Rum yönetimi ile Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş ile ilgili bir adım atılmaması için diplomatik girişim başlattı. Rumların Maraş Belediyesi de, konuyu BM'ye taşımaya karar verdi.

DHA13.02.2020  13:36 - Güncelleme: 13.02.2020  13:39

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Cumartesi günü Kapalı Maraş'ta 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer de katılacak.

Maraş'ın açılması ile ilgili başlayan süreç Rum medyasında geniş şekilde yer aldı. Rum Politis gazetesi, toplantı nedeniyle Rumların Maraş Belediyesi'nin BM'ye başvurma kararı aldığını yazdı. Rum Başkanlık Sarayı ile Dışişleri Bakanlığı'nın haberin ortaya çıkması ile teyyukuza geçtiğini ifade eden gazete, Rumların Maraş Belediyesi'nin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar’a bir mektup gönderme kararı aldığını belirtti. Mektupta, Maraş ile ilgili atılacak adımların kınanacağı kaydedildi.

PANİKLEYEN RUM SİYASİLER KINADI

Rum siyasi partiler de, Maraş ile ilgili adımı kınadı. Rum partiler konuyu "tehlikeli ve oldukça olumsuz bir gelişme" olarak nitelendirdi. İktidar DİSİ partisi yayımladığı skandal açıklamada, Türkiye’nin Kapalı Maraş’taki yeni bir 'kışkırtıcı' eylemde bulunduğunu ileri sürdü. 

EDEK partisi de, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’ta gerçekleşen ve kınanması gereken girişimler aleyhinde politik ve diplomatik önlemler almasının zamanı geldi" diye açıklamada bulundu. 

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