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47 göçmen 11 gündür Akdeniz'de

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, Akdeniz açıklarında karaya çıkmayı bekleyen göçmenlere Almanya veya Hollanda'nın kucak açması halinde izin verileceğini açıkladı.

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Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'un Hollanda  bandıralı bir gemiyle 19 Ocak'ta Akdeniz'de kurtardığı 47 düzensiz göçmen 11  gündür İtalya açıklarında karaya çıkmayı bekliyor. 
 
Akdeniz'deki düzensiz göçmen sorunu bir kez daha İtalya ile Avrupa  Birliği (AB) ülkeleri arasında krize neden oldu.
 
Düzensiz göçmenlere karşı sert politika izleyen aşırı sağ görüşlü Lig  partisinin lideri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini,  gazetecilere yaptığı açıklamada, Sicilya Adası'nın Siracusa kenti açıklarında  bekleyen gemideki düzensiz göçmenlerin karaya çıkmalarına sadece şartlı izin  vereceğini söyledi.
 
Salvini, "Eğer sonrasında Almanya veya Hollanda'ya giderlerse karaya  çıkabilirler çünkü göçmenleri kurtaran sivil toplum örgütü Alman ve gemi ise  Hollanda bandıralı. İtalya'da şimdiye kadar zaten çok fazla düzensiz göçmeni  kabul ettik." dedi.
 
İtalyan basınında yer alan, Hollanda hükümetinden dün yapılan  açıklamalarda, söz konusu düzensiz göçmenleri Hollanda'nın kabul etmesinin hiçbir  hukuki zorunluluğu bulunmadığı ve bu kişilerin alınmayacağı belirtildi.
 
Öte yandan, İtalya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat (PD) partiden bazı  milletvekilleri Sicilya Adası açıklarında bekleyen gemiye çıkarak düzensiz  göçmenlere "yalnız değilsiniz" mesajı verdi.
 
Ayrıca Roma'daki meclis binası önünde dün akşam yapılan gösteride de  "Balık değiliz" yazılı pankartlar açılarak İtalyan hükümetinden 47 düzensiz  göçmenin karaya çıkmasına izin vermesi istendi.
 
Sivil toplum örgütleri de Sea Watch'a ait gemideki düzensiz  göçmenlerden bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğunu, psikolojisi iyi  olmayan, yemek yemeyenlerin bulunduğunu duyurdu.
 
Bu arada PD Genel Başkanı Matteo Orfini ve milletvekili Fausto Raciti  tarafından İtalya hükümeti hakkında Siracusa Savcılığına yapılan şikayette Sea  Watch'a ait geminin İtalya açıklarında 47 düzensiz göçmenle bekletilmesinin geçen  yılın ağustos ayında yaşanan "Diciotti olayında" olduğu gibi yasaları ihlal  ettiği savunuldu.
 
Salvini hakkında yargılanma talebi
 
"Diciotti olayı" olarak adlandırılan ve geçen yıl ağustos ayında  yaşanan hadisede, Akdeniz'de kurtarılan 190 kadar düzensiz göçmen "Diciotti" adlı  İtalyan Sahil Güvenlik gemisine alınmıştı. Göçmenlerden sağlık sorunu olan 13'ü  hastaneye kaldırılırken, kalan 177'si İçişleri Bakanı Salvini'nin talimatıyla  "Diciotti" gemisi içinde 5 gün Katanya limanında bekletilmişti.
 
Agrigento Savcısı Luigi Patronaggi'nin yürüttüğü soruşturma sonrasında  Katanya'daki Bakanlar Mahkemesi, "Diciotti olayı"nda yasa dışı karar aldığı  gerekçesiyle İçişleri Bakanı Salvini hakkında yargılama başlatmak için Senato'dan  yetki istedi.
 
İtalya'da hükümet ortağı, sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketi  (M5S) ise diğer hükümet ortağı Lig partisinin lideri ve İçişleri Bakanı olan  Salvini'nin yargılanmasının önünü açacak Senato'nun yetki verme konusunu  değerlendireceğini açıkladı.
 

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