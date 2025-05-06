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47 ilde FETÖ operasyonu: 208 şüpheli yakalandı

Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 208 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 11:00 - Güncelleme:
47 ilde FETÖ operasyonu: 208 şüpheli yakalandı
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Gaziantep merkezli 47 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 208 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep merkezli 47 ilde FETÖ'nün Güncel Yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı olarak düzenlediğimiz operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı

"Gaziantep ile birlikte bölge yapılanmasındaki Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman'da güncel örgüt yapısı deşifre edildi. "

Ayrıca FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri tespit edilerek, yurt dışı eğitim kamplarına götürdükleri örgüt üyeleri de yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince;

Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, Erzincan, İstanbul, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Kırşehir, Konya, Hatay, Kilis, Osmaniye, Bursa, Adana, Trabzon, Bingöl, Malatya, Aksaray, Erzurum, Bolu, Balıkesir, Ardahan, Yozgat, Sakarya, Niğde, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Samsun, Mardin, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Aydın, Isparta, Yalova, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Batman, Van, Çanakkale ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları,

Örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gaziantep Valimizi, operasyonları koordine eden Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Vergi Denetim Müfettişlerimizi, MASAK çalışanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.����

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz

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