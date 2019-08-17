23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

47 Ronin konusu nedir? 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 47 Ronin filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı 2013 yapımı olan 47 Ronin izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Yönetmen koltuğunda Carl Rinsch'e ait olan 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka yer alıyor. 47 Ronin filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

47 Ronin konusu nedir? 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam ATV'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan 47 Ronin filminin yönetmen koltuğunda Carl Rinsch oturuyor. 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka yer alıyor. 47 Ronin filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. 47 Ronin filminin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
47 RONİN KONUSU NEDİR?
'Ronin' Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır. Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem de Mika'yı ele geçirmek vardır.
 

 
47 RONİN FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
 Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka
 

Çanakkale´de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Sudan'da kriz bitti, imzalar atıldı

Galatasaray altyapısından Bayern'e transfer

Galatasaray altyapısından Bayern'e transfer

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

Kahreden ölüm! Lokum yerken, canından oldu

Rusya 'Ay görevi'yle ilgili kararını verdi

Rusya 'Ay görevi'yle ilgili kararını verdi

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

Hayrete düşüren olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip, gölete attı

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Hafter-MOSSAD irtibatı sürpriz değil'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'

'Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim'
 

POPÜLER HABERLER

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

İstanbul için 7/24 tetikteler!

İstanbul için 7/24 tetikteler!

Venezuela'dan geldi, öğrenciler okula gitsin diye duvar boyadı...

Venezuela'dan geldi, öğrenciler okula gitsin diye duvar boyadı...

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Görenleri büyülüyor

Türkiye'nin ikinci büyüğü... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA