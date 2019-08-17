47 Ronin konusu nedir? 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam ATV'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan 47 Ronin filminin yönetmen koltuğunda Carl Rinsch oturuyor. 47 Ronin filminin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka yer alıyor. 47 Ronin filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. 47 Ronin filminin detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

47 RONİN KONUSU NEDİR?

'Ronin' Japon kültüründe efendisiz kalmış samuray savaşçılarına verilen isimdir. Lord Asano'nın himayesinde huzurlu bir hayat süren Ako halkı ve onların koruyucu savaşçıları olan samurayların düzeni, İmparator Shogun Tsunayoshi'nin Lord Kira eşliğinde ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret ile alt üst olacaktır. Zira Kira'nın Asano için hain planları vardır. Diğer yandan melez Kai, Lord Asano'nın kızı Mika'yı imkansız ve tutkulu bir aşk ile sevmektedir. Ama Kira'nın planlarında hem Ako'yu hem de Mika'yı ele geçirmek vardır.

47 RONİN FİLMİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki, Tadanobu Asano, Min Tanaka