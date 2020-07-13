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47 yaşındaki sağlıkçı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta Acil Tıp Teknisyeni Cemal Orçan (47) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

IHA13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:20 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:20
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Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası Acil Servis Bölümünde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Cemal Orçan (47), görev yaptığı hastanede korona virüs teşhisi konularak tedavi altına alındı. Orçan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta korona virüsten hayatını kaybeden ilk sağlık memuru olan Orçan’ın iki erkek bir de kız babası olduğu öğrenildi.

Sağlık çalışanı Cemal Orçan, Kahramanmaraş’taki Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verildi.

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