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Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, 5 sanığın 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istedi.

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