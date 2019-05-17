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97 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul ve Bursa merkezli yürütülen FETÖ operasyonlarından 97 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
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Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda, kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.

TSK YAPILANMASINA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

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