İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 48 ilde nefes kesen operasyon: 284 şüpheli yakalandı
Güncel

48 ilde nefes kesen operasyon: 284 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'siber suçlarla mücadele' kapsamında son 1 haftada 284 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
48 ilde nefes kesen operasyon: 284 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli hırsızlık ve bilişim sistemlerine girme suçlarından son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 284 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yüksek kazanç vaadiyle yatırım, düşük faizli kredi, ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şüphelilerin hakkında, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "çevrim içi çocuk müstehcenliği", "bilişim sistemine girme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonları düzenleyen kamu görevlilerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.