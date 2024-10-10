İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2095
  • EURO
    37,6397
  • ALTIN
    2884.44
  • BIST100
    9070.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 48 kişiye mezar olan Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Güncel

48 kişiye mezar olan Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz yargılanan müteahhit 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
48 kişiye mezar olan Serdarbey Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
ABONE OL

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, müştekilerin avukatı Emrullah Kurar, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı Necati Dağ ise müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliye ve beraat yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanık Ali Serdar Kazancı'ya "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yıkılan, 48 kişinin hayatını kaybettiği Serdarbey Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma sonucu Kazancı hakkında dava açılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.