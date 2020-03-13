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48 saat mağarada rehin kaldı! Çıkar çıkmaz yavrusuna koştu

Antalya Gündoğmuş'ta mağaraya düştükten sonra AKUT ekiplerince kurtarılan keçi, kurtulur kurtulmaz yavrusuna koşup emzirmeye başladı.

IHA13 Mart 2020 Cuma 15:01 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:01
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Gündoğmuş’un Ortaköy Mahallesi kırsalında dün öğle saatlerinde bir çobana ait keçinin mağara düşerek mahsur kaldığı ihbarı üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya Ekibi harekete geçti. Keçinin düştüğü bölgeye gelen 4 kişilik ekip iki gündür mahsur kalan keçinin kurtarılması için çalışma başlattı. İp sarkıtılarak bölgeye inen ekipler, keçiyi yaklaşık 30 metre aşağıdaki mağaradan kurtararak sahibine teslim etti. Kurtarılan keçinin yavrusuna kavuşma anı ise duygu dolu anlar yaşattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlarda ise annesin karşısında gören yavru keçi koşarak yanına geldikten sonra özlem giderdi. Ardından yavru keçi annesinden süt emmeye başladı.

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