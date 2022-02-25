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48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Pişkidağ köyünde meydana gelen olayda tek başına yaşayan ve malulen emekli olduğu öğrenilen 48 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

IHA25 Şubat 2022 Cuma 10:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 10:35
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Olay, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde meydanda geldi. Evinde yalnız yaşayan Ali Kuruçay'ın kapısının açık olduğunu gören komşusu Kuruçay'a seslendi. Bir süre kendisinden cevap alamayan adam içeri girince Kuruçay'ın yerde yığılmış cansız bedeni ile karşılaştı. Sobadan sızan gazdan dolayı öldüğünü düşünen köylüler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti.

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen Ali Kuruçay'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemeler ile Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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