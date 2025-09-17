İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    49,0201
  • ALTIN
    4882.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 49 ilde şafak operasyonu! Mali suç örgütlerine ağır darbe
Güncel

49 ilde şafak operasyonu! Mali suç örgütlerine ağır darbe

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı.

HABER MERKEZİ17 Eylül 2025 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
49 ilde şafak operasyonu! Mali suç örgütlerine ağır darbe
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Batman, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de mali suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu sabah yapılan operasyonlar ile 115 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin; tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

  • mali suç örgütÜ
  • operasyon
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.