4b sözleşmeli personele kadro son dakika 2023: Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro verilmesine dair yasa teklifi TBMM komisyonundan geçti. Teklife göre 28.11.2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Yüz binlerce sözleşmeli personele kadro verilecek. Peki Sözleşmeli personele kadro kimleri kapsıyor? İşte 4b sözleşmeli personele kadro son dakika gelişmeleri

4b sözleşmeli personele kadro son dakika 2023: Kamuda görev yapan 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM tarafından kabul edildi.

Teklife göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanlardan gerekli koşulları taşıyanlar, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanabilecek.

Açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapanların unvanlı memur kadrosuna atanması için düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmesi, geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan yeterli puanı alması, sözlü veya uygulamalı sınavda başarılı olması gerekecek.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?



Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinden 424 bin kamu çalışanının faydalanması bekleniyor. 4-B kapsamında görev yapan 197 bin personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sayıları 227 bin olan ve üç artı bir modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sözleşmeli sağlık çalışanları ve din görevlileri de süre aranmaksızın doğrudan kadroya alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.

ÖĞRETMENLER DE DAHİL

Bilgin, şöyle devam etti:

"Üstelik sadece 4-B'li çalışanlar değil; sözleşmeli öğretmenleri ve sözleşmeli Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ediyoruz."

Düzenlemenin, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsadığını ifade eden Bilgin, "Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme" diye konuştu.

Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak da şunları söyledi: "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatı devam ediyor, bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız."

KAPSAM DIŞI OLANLAR

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeliye kadro çalışması kapsamındaki 50/D'li araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) hazırlayacağı başka bir tasarıya dahil edileceği gerekçesiyle düzenleme kapsamından çıkarıldığını açıkladı.