İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2020 Cumartesi / 7 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi doğa etkinliğinde bir araya geldi
Güncel

5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi doğa etkinliğinde bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında, çevre müfettişleri, Başkentte düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Program kapsamında çevre müfettişleri, uçurtma uçurma, bisiklet sürme, kukla gösterisi, ip çekme oyunu, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinliklere eşlik etti.

AA24 Ekim 2020 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:16
ABONE OL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için başlattığı "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında, Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor Doğa Etkinliği"ne 5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi ve aileleri katıldı.

Program kapsamında çevre müfettişleri, uçurtma uçurma, bisiklet sürme, kukla gösterisi, ip çekme oyunu, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinliklere eşlik etti.

Bakanlık tarafından etkinliğe gelen çevre müfettişlerine, çevre müfettişi yeleği ve şapkası verildi.

- ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ DOĞAYI ÖĞRENİYOR

Ocak 2020'de hayata geçirilen projeye başvuran çocukların, çevre müfettişi olmak için bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.