5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi doğa etkinliğinde bir araya geldi

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:16 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 17:16

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, çevre hassasiyetinin oluşturulması ve farkındalığının artırılması için başlattığı "Çevre Müfettişi Projesi" kapsamında, Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre Müfettişleri Buluşuyor Doğa Etkinliği"ne 5-14 yaş aralığında 100 çevre müfettişi ve aileleri katıldı.

Program kapsamında çevre müfettişleri, uçurtma uçurma, bisiklet sürme, kukla gösterisi, ip çekme oyunu, çuval yarışı gibi eğlenceli etkinliklere eşlik etti.

Bakanlık tarafından etkinliğe gelen çevre müfettişlerine, çevre müfettişi yeleği ve şapkası verildi.

- ÇEVRE MÜFETTİŞLERİ DOĞAYI ÖĞRENİYOR

Ocak 2020'de hayata geçirilen projeye başvuran çocukların, çevre müfettişi olmak için bazı görevleri yerine getirmeleri gerekiyor. Çocukların bu görevler sayesinde eğlenmeleri, doğayı öğrenmeleri, öğrendiklerini arkadaşlarına ve ailelerine aktarmaları hedefleniyor.