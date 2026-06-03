5 adrese eş zamanlı baskın: 7.6 milyonluk vurguna geçit verilmedi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yozgat ve Ankara'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 USB bellek, 2 SD kart, 32 senet, 4 sözleşme belgesi, 4 tapu belgesi, 45 gram altın, 21 çeyrek altın, tam altın, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 93 fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen altın, senet ve tapuların değerinin yaklaşık 7 milyon 600 bin lira olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.