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5 araçta ağır hasar! Çöken duvarın altında kaldı

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 09:41 - Güncelleme:
5 araçta ağır hasar! Çöken duvarın altında kaldı
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Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

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