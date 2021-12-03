5 Aralık Kadın Hakları Günü mesajları! Dünya kadın hakları günü ile ilgili sloganlar ve yazılar

3 Aralık 2021 Cuma 14:49 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 14:49

En güzel, anlamlı 5 Aralık kadın hakları günü mesajları ve sözlerini haberimizde derledik. 1934 yılında Atatürk tarafından "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınan yasa ile birlikte cinsiyet ayrımcılığı konusunda tarihi bir adım atılmıştır. Bu kapsamda Dünya kadın hakları günü ile ilgili sloganlar ve yazılar SMS, Whatsapp, Facebook ve Instagram aracılığıyla paylaşılıyor. İşte eşinize, sevdiklerinize, kadın arkadaşlarınıza göndermek isteyeceğiniz 5 Aralık kadın hakları günü mesajları ve sözleri...

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Gökyüzünün yarısını, kadınIar taşır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Dürüst bir kadının güzeIIiği, ateşe benzer; yakIaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarını okutmayan miIIetIer, yıkıImaya mahkûmdur. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

GüzeI kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarın siyasaI güçIeri yoktur sözde; oysa akıIIı kadınIar, erkeklerini hiç güçIük çekmeden parIamentoya sokar, hatta bakan koItukIarına oturturIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun

KadınIar güIIer gibidir, bir defa açıIdıIar mı, yaprakIarı hemen döküImeye başIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Şuna inanmak Iâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Bir kadının sevgiIisine söyIedikIeri, rüzgarIarın ve hızIa akan suIarın üzerine yazıImaIıdır. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

KadınIarımız erkekIerden daha çok aydın, daha çok verimIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Havayı geIdiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da oIduğu gibi kabuI edin. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun

Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun

KadınIar bizi sevdikIeri zaman, her suçumuzu bağışIarIar. Dünya kadın hakIarı günü kutIu oIsun.

5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

KADIN HAKLARI GÜNÜ İÇİN ATATÜRK SÖZLERİ

"Ben, saygıdeğer hanımlarımızın Avrupa kadınlarının aşağısında kalmayacak, tersine pek çok yönlerde onların üstüne çıkacak bilgi ve kültürle donanacaklarına asla şüphe etmeyen ve buna kesinlikle inananlardanım."

"Türk kadınları, memleketin yazgısını millet adına yöneten siyasî topluluğa dahil olmak arzusunu göstermekle, memleketin, milletin vatandaşlara yüklediği görevlerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler. Çünkü, görev karşılığı olmayan hak yoktur."

"Türk kadını, bu kere de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Uygar memleketlerin bir çoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve başarıyla kullanacaktır."

"Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir." M. Kemal Atatürk

"Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır" M. Kemal Atatürk

"Ey kahraman Türk kadını... Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." M. Kemal Atatürk

"Dünyanın hiçbir yerine Anadolu'nun köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmenin olanağı yoktur." M. Kemal Atatürk

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ İLE İLGİLİ SLOGANLAR VE YAZILAR

Tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diliyorum.

Kadınların toplumdaki yeri, saygınlığı medeniyetin göstergesidir.

Yaşama hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle , saygıyla anıyoruz.

"Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür."

Kadınlarımız, erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli ve daha fazla bilgili olmaya mecburdur. Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Kadınlarını okutmayan milletler yıkılmaya mahkumdur. M. Kemal Atatürk

Güzel kadın bir mücevherdir. İyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakları gününüz kutlu olsun güzel kadınlarımız.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir obje değil bir kişilik olarak görmelidir.

KADIN HAKLARI GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Ulu Önder Atatürk, Cumhuriyetin ilanından önce Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanınması ile ilgili çalışmaları başlatmış ve 23 Ocak 1916 tarihinde ilk mesajını iletmiştir.

1934 yılında "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı" tanınan yasa ile birlikte resmi olarak kayıtlara geçmiştir.

Ne zamanki bir kadını dişi değil de "kişi" olarak görürsek, işte o zaman uygar ve ahlaklı bir toplum oluruz.

O günden bu yana kadınlar; sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal olarak yasa önünde erkeklerle eşittir.