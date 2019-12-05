5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması
5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması belli mi? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 Kolaj bölümü, Show Tv'de Mucize ve Tv8'de MasterChef Türkiye bölümleri ekranlara geliyor. Yeni bölümlerin ardından reyting sıralaması belli olacak.
5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Fox Tv'de Mucize Doktor, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2 Kolaj bölümü, Show Tv'de Mucize ve Tv8'de MasterChef Türkiye bölümleri ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin yayınlanması ile birlikte zirvenin sahibi belli olacak.
5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 5 Aralık reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
28 KASIM REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL
AB
ABC
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